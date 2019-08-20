Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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Ulusal Koalisyonu (SUKO) yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti. - ANKARA
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