Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti

31 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul ettiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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