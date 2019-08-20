- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
31 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye Ulusal Koalisyonu'nu kabul ettiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye
Ulusal Koalisyonu'nu kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Suriye Ulusal Koalisyonu yeni başkanı Enes Abde ve Başkanlık Divanı Üyeleri'ni kabul etti.
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