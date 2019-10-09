Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"
İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon sırasında Suriye dahil diğer ülkelere bildirim yapılacak HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı