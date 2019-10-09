Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK...

27 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'ye olası harekat) Bu bizim BM Şartı'ndan ve BMGK kararlarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: AA
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