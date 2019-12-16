Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Suriyeli Mülteci Krizi' panelinde konuştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci krizinde en kalıcı çözümün Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci krizinde en kalıcı çözümün Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriyeli Mülteci Krizi panelinde konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:33 Kaynak: AA
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