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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci krizinde en kalıcı çözümün Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:33 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mülteci krizinde en kalıcı çözümün Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü olduğunu söyledi.
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