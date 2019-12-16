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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu (2)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:53 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen "Suriyeli Mülteci Krizi" başlıklı panelde konuştu.
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