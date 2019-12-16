Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Suriyeli Mülteci Krizi' panelinde konuştu (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Suriyeli Mülteci Krizi" panelinde konuştu (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 17-18 Aralık'ta gerçekleştirilecek, 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında düzenlenen "Suriyeli Mülteci Krizi" başlıklı panelde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriyeli Mülteci Krizi panelinde konuştu (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Cenevre, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:53 Kaynak: AA
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