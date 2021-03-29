Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan'da Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan attığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, Zokirzoda ile parlamentolar arası temasların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra artırılmasını ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Parlamenter diplomasi kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Görüşmeden önce ise başkent Duşanbe'deki "İsmail Somoni Anıtı"nı ziyaret eden Çavuşoğlu, anıta çelenk bıraktı ve dua etti.