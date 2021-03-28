Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi
28.03.2021 19:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da Türk işadamları ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe'de Türk işadamları ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Duşanbe'de ilk olarak Tacikistan'la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla işbirliği imkanlarını değerlendirdik" dedi. - DUŞANBE
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