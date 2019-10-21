Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine...

5 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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