Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik."
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