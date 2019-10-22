Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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