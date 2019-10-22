Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer Tel Abyad'da stratejik öneme sahip nokta ele geçirildi! Roket ve havan saldırıları son buldu Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi en uzun toplantı olarak tarihe geçti!