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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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