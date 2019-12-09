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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında yer almıştır."
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