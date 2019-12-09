Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi her zaman öncelikli...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:03 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılış toplantısına katıldı.
Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı