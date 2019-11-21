Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar'
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar'

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüşmesine ilişkin, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar', System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ile görüşmesine ilişkin, " PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık." dedi.


NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:04 
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