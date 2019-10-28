Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, teröristlere verilen 120 saatlik mühleti hatırlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan mutabakat ekseninde YPG/PYD terör örgütüne mühlet verilen 150 saatlik çekilme süresine ilişkin, "Bölgeden çıkmayan teröristleri etkisiz hale getireceğiz. Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bunu temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gine-Bissau Dışişleri Bakanlığı boyutunda ilk kez resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye'ye ikili ilişkiler başta olmak üzere, sağlık, eğitim, turizm ve yatırım fırsatları noktasında hem ikili düzeyde hem de heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

"AFRİKA'DAKİ MEVCUDİYETİMİZİ ARTTIRIYORUZ"

Basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa'ya ilişkin, "Sayın Bakan Barbosa'yı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Afrika kıtasına ve kıtadaki tüm ülkelerle ilişkilerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl 2020'de yapılacak olan Afrika Zirvesi'ne hazırlanırken, Afrika'daki mevcudiyetimizi arttırıyoruz. Bugün kıtada 42 tane büyükelçiliğimiz var. 10 yıl önce sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Yine 10 yıl öncesinde 10 tane Afrika ülkesinin ülkemizde büyükelçiliği vardı. Şimdi 36 tane Afrika büyükelçiliği var. TİKA'mızın 23 bölgesel ofisi var. THY, Afrika kıtasında 48 noktaya uçuyor. Ticari ilişkilerimiz 23 milyar Dolar civarına çıktı. Eğitim, kültür alanında iş birliğimiz artıyor. Maarif Vakfı, Afrika ülkelerinde sadece FETÖ okullarını devralmıyor. Yeni yeni okullar açıyor. Size ülkenizde FETÖ tehdidi ile ilgili aldığınız tedbirler için teşekkür ediyorum. Siz de kendi gözünüzle sizin güvenliğiniz için bu terör şebekesinin ne kadar tehlikeli olduğunu gördünüz. Seyahatin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Bugün imzaladığımız anlaşma ile özellikle diplomatik hizmet ve hususi olarak da karşılıklı olarak vizeleri kaldırıyoruz. Bununla birlikte ticaretimizi ve yatırımlarımızı artıracağız. Türk firmalar nasıl yatırım yapabilir bizler nasıl destek verebilir gibi konuları masaya yatırdık" diye konuştu.

YABANCI BAKAN'DAN TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ise konuşmasında, "Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak. Genç ve küçük bir ülkeyiz. Türkiye'nin bize katacağı deneyimlerle çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Gine Bissau Afrika'da önemli bir Türkiye için önemli bir ortak. Afrika'da çok stratejik bir öneme sahibiz. Bugün verimli bir görüşmemiz oldu. Bizim ülkemiz fırsatlar ülkesi önemli yatırım kaynaklarını ülkemize gelmesini istiyoruz. Burada özellikle eğitim, kapasite geliştirme, sağlık, turizmde yatırım fırsatları noktalarını ele alıyoruz. 88 adadan oluşan bir ülkeyiz bu yüzden turizmin geliştirilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 BİNDEN DEAŞ'LIYI ETKİSİZ HALE GETİREN BİZİM ASKERİMİZ"

Soru cevap kısmında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan her iki bakan bölgesel ve küresel konularda bilgiler verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasına ilişkin Türkiye'nin operasyona katkısı ve istihbarat paylaşımının yapılıp yapılmadığı sorusuna, "DEAŞ terör örgütünün başının etkisiz hale getirilmesi memnuniyet vericidir. Sahada bugüne kadar terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ettik. DEAŞ ile de göğüs göğse çarpışan ve 4 binden DEAŞ mensubu teröristi etkisiz hale getiren bizin askerimizdir. Dolayısıyla bundan sonra da DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. Müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye'de burada hareket etmiştir. Öncesinde bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmuştur. YPG- PKK, DEAŞ terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz" cevabını verdi.

YPG'lilerin para karşılığında önceden yakaladıkları DEAŞ'lıları serbest bıraktıklarını bildiren Çavuşoğlu, "Bunları da takip ediyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez yeri geldiği zaman birbirlerine silah satan diğer petrol dahil her konuda alışveriş yapan iki terör örgütüydü. Yine Rakka'da YPG'lilerin DEAŞ'ları otobüslere bindirerek serbest bıraktıklarını hatırlayacaksınız. Türkiye ve ABD bu anlamda Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin işbirliği içinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

"VARSA ÇIKMAYAN, TEMİZLERİZ"

YPG/PYD terör örgütüne, Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde mühlet verilen 150 saatlik çekilme süresine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon bölgesinden PYD/YPG teröristlerinin tam anlamıyla çekilmediğine ilişkin konuşmasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Şimdi, Amerika, 120 saat sonunda mutabakata göre çekecekti, taahhütte bulundu, 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını yazılı taahhüt etti. Dolayısıyla anlaşmamız bu yöndeydi, önce operasyona ara verme sonra da teröristler buradan çıktıktan sonra da harekatı durdurma yönünde. Hem ara verdiğimiz dönemde hem de daha sonra Amerikalılarla yaptığımız, Cumhurbaşkanımızın Başkanlığındaki müzakerelerde hep şunu söyledik; 'Eğer çıkmayan birisi varsa ya da herhangi bir taciz olursa Türkiye'nin onları vurma hakkı vardır.' Şimdi tek tük çıkmadıklarını görüyoruz. Drone ile saldırı gerçekleştirildi 1 şehidimiz var Allah rahmet eylesin. Bizde bu teröristler buralarda varsa onları etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda Rusya ile yaptığımız mutabakatta da bu doğrultuda eğer burada 150 saat sonunda YGP'liler çekilmezse Fırat Nehri'nden, Irak sınırına kadar 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri temizler. Varsa çıkmayan, temizleriz" sözlerini kullandı.

(İrfan Çalışkan/İHA)