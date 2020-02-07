Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk." - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk.' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz
Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Partili vekiller İlker Başbuğ'a suç duyurusunda bulundu Hayrunnisa Gül'ün, Ali Babacan'ın partisinin kurucular listesinde yer alacağı iddia edildi Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]