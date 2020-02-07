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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk."
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü anlatmaktan yorulduk." - ANKARA
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