Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaşın İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacağını bildirdi.
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