Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ticaretin zarar görmemesi için çaba harcıyoruz." - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı

Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim

CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi