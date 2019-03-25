Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Üzerinde İsrail'in Egemenliğini ABD'nin...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri Üzerinde İsrail'in Egemenliğini ABD'nin...

25 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalaması) Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Golan Tepeleri, Politika
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