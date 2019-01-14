Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın Yaptığı Açıklamayı ve O Kullandığı Dili Doğru Bulmuyoruz -3

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın Yaptığı Açıklamayı ve O Kullandığı Dili Doğru Bulmuyoruz -3

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz -3(Tür: Ankara)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz -3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:42 Kaynak: DHA

Ankara, Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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