Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın Yaptığı Açıklamayı ve O Kullandığı Dili Doğru Bulmuyoruz -3
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz -3(Tür: Ankara)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trump'ın yaptığı açıklamayı ve o kullandığı dili doğru bulmuyoruz -3
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:42 Kaynak: DHA
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