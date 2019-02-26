Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB Liderliğinin Gidip de Sisi ile Aynı Yerde Olması Çifte...
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Benzine İndirim Geldi
Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi