Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB Liderliğinin Gidip de Sisi ile Aynı Yerde Olması Çifte...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB Liderliğinin Gidip de Sisi ile Aynı Yerde Olması Çifte...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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