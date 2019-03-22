Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm Bu Nefret Söylemlerine, Bunun Olağan Kıldığı Şiddet ve Teröre...
48 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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