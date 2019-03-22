Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm Bu Nefret Söylemlerine, Bunun Olağan Kıldığı Şiddet ve Teröre...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm Bu Nefret Söylemlerine, Bunun Olağan Kıldığı Şiddet ve Teröre...

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:37 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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