Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği" iftarına katıldı
4 saat önce
- İftardan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar programı"na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:42 Kaynak: AA
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