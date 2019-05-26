Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği" iftarına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği" iftarına katıldı

4 saat önce

- İftardan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar programı"na katılarak bir konuşma yaptı.

- İftardan detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar programı"na katılarak bir konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftarına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:42 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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