Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları Moskova'daki toplantı sona erdi. Toplantı 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" dedi.

ÇAVUŞOĞLU VE AKAR MOSKOVA'YA GİTTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış İlişkiler Başdanışmanı İbrahim Kalın bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya gitti.

"SON GELİŞMELERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE MOSKOVA'DAYIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından bir havalimanındaki karşılamaya dair bir fotoğraf ile "Son gelişmeler üzerine Suriye'deki durumu görüşmek üzere #Moskova'dayız. In #Moscow to discuss the situation in #Syria upon recent developments" mesajını paylaştı.

"RUS ORTAKLARIMIZLA SURİYE'DE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya'ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye'de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise " İdlib'in yanı sıra İstanbul'da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesini ve Fırat'ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİ İÇİN ORTAK İRADEMİZ VAR"

Toplantının ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, "Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız." ifadelerini kullandı.