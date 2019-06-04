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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Tüm ümmetin bayramını kutluyorum"

8 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Tüm ümmetin bayramını kutluyorum" Bakan Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Alanya'da kıldıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşerileri ile bayramlaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Tüm ümmetin bayramını kutluyorum"
Bakan Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Alanya'da kıldı
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kıldıktan sonra hemşerileri ile bayramlaştı. Cami çıkışında konuşan Çavuşoğlu," Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Arabi Camii'nde kıldı. Bakan Çavuşoğlu, namazın ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.
"Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda"
Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bayram namazını kendi mahallesinde hem büyükler hem de Türkiye'nin her yerinden tatil için gelen vatandaşlarla birlikte eda ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu," Ramazan bayramının milletimize tüm İslam alemine, ümmete barış huzur getirmesini cenabı Allah'tan diliyorum. Özellikle zulüm altında yaşayan savaşlardan dolayı ve diğer sebeplerden dolayı zor şartlar altında yaşayan Müslüman kardeşlerimize inşallah Rabbimin inayetiyle barış ve huzur gelir. Bugün dünyada 70 milyondan fazla insan evini ülkesini terk etmiş durumda. Rabbim inşallah onları da ülkelerine evlerine huzurla barış içerisinde dönmeyi nasip eder. Bu vesileyle ülkemizin ve milletimizin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın akrabalarımızın ve tüm ümmetin bayramını kutluyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm ümmetin bayramını kutluyorum
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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