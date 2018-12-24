Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid ile bir araya geldiTUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta Başbakan Yusuf Şahid ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Şahid ile bir araya geldi

TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta Başbakan Yusuf Şahid ile bir araya geldi.
Resmi ziyaret amacıyla Tunus'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Başbakan Yusuf Şahid'e Tunus'un hoşgörü ve uzlaşı ruhuyla Yasemin Devrimi'ni takip eden dönemde başardığı siyasi dönüşümünden sonra, ekonomik atılımı da yapacağına emin olduğumuzu belirttik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus, Güncel
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