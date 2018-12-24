Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid Es-Sibsi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid Es-Sibsi ile Görüştü

51 dakika önce

- Görüşmeden detaylar Resmi ziyaret amacıyla Tunus'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi tarafından kabul edildi.

- Görüşmeden detaylar Resmi ziyaret amacıyla Tunus'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi tarafından kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Tunus, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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