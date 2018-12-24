Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus'ta Maarif Vakfı Okulunu Ziyaret Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunus'ta Maarif Vakfı okulunu ziyaret ettiTUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta Maarif Vakfı'na ait okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Tunus
'ta Maarif Vakfı okulunu ziyaret etti
TUNUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tunus'ta Maarif Vakfı'na ait okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.
Resmi ziyaret amacıyla Tunus'ta bulunan Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, Maarif Vakfı'na ait okulu ziyaret ederek öğrenciler ve öğrenci aileleriyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası Tunus Maarif Okulunu ziyaret ettik. Tunus'ta bulunan FETÖ iltisaklı okulların kapatılmasını ve Türkiye
Maarif Vakfına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:14 Kaynak: İHA
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