Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti kapsamında, başkent Podgorica yakınlarındaki Mehmed Fatih Medresesi'nde Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüştü.

Görüşmenin ardından medresenin konferans salonunda, Karadağlı Müslüman temsilciler, medrese öğrencileri, Türk vatandaşlar ve Türkiye mezunlarıyla buluşan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, dost ve müttefik Karadağ'ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Karadağ'a gelmeden önce görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını ileterek, "Bugün 5 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"Yarın yoğun bir gündemimiz var"

Her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türk halkı ve devletiyle olan Karadağ halkına teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz ve iş birliğimiz her alanda güçleniyor. Yarın yoğun bir gündemimiz var." dedi.

Çavuşoğlu, medreseden önce Tuzi şehrindeki tarihi Nizam Camisi'ni de ziyaret ettiğini anımsatarak, "100 yıl sonra tekrar ihya ettiğimiz camimizi görünce duygulandık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve TİKA'mıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk iş adamlarını, Karadağ'a daha fazla yatırım yapmaları noktasına teşvik ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Türk iş insanlarından, Podgorica Büyükelçiliğinin girişimi olan, Türkiye-Karadağ İş Platformu'nu desteklemelerini istedi.

Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan akraba topluluklar ve soydaşların da Türk dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, "Karadağ'daki Müslüman kardeşlerimizin hemen hemen her birinin Türkiye'de bir bağı, yakını, tanıdığı var. Dolaysıyla Karadağ'daki Müslüman kardeşlerimizin huzuru, bizim de huzurumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye mezunu Karadağlılara da "Türkiye ile bağlarınızı koparmayın. Sizler, buradaki kardeşlerimizle Türkiye arasında, aynı zamanda dost ve müttefik Karadağ ile Türkiye arasında güçlü bir bağsınız. İlişkilerimize katkı sunmanızı bekliyoruz." şeklinde seslendi.

"Türkiye, büyük bir devlet"

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic de bugünkü hain saldırıda şehit olan Türk askerlerine Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Fejzic, "Türkiye, bu terör belasından kurtulmak üzere. Eskiden bu terör Türkiye'nin içindeydi ama şimdi neredeyse yok denecek kadar az. Türkiye sadece içeride değil dışarıda da terör belasını temizliyor. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Fejzic, Türkiye'nin Karadağ ve Balkanlar'daki Müslümanlar için çok önemli bir devlet olduğuna işaret ederek, "Ortak tarih ve dinimiz var. Ayrıca Türkiye'nin Karadağ ile çok iyi ilişkileri olmasından dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Tarihi Nizam Camisi'nde şehitler için dua okundu

Tuzi şehrindeki tarihi Nizam Camisi'ni de ziyaret eden Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, İdlib'deki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için de dua edildi.

Çavuşoğlu, Podgorica'daki temasları kapsamında, Karadağ'da yatırımları bulunan Türk iş adamlarıyla da akşam yemeğinde buluştu.