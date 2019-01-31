Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk İş Dünyası Temsilcileri ile Görüştü
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştüBÜKREŞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü
BÜKREŞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
Romanya'ya Avrupa Birliği
Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
temasları kapsamında, başkent Bükreş'te Türk iş dünyası temsilcileri ile görüştü. Görüşme üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Romanya, 15 binin üzerinde Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bölgedeki en büyük ihracat pazarımız. Türk şirket temsilcileriyle ticaret hacmimizi daha da artırma imkanlarını görüştük" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:55 Kaynak: İHA
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