Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk İş Dünyası Temsilcileri ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var