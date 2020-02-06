Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın dışişleri bakanları ile aile fotoğrafında yer aldı. - BAKÜ
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