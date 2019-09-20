Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde inşaatı süren Türkevi binasını inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde inşaatı süren Türkevi binasını inceledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları dolayısı ile ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu. - NEW YORK
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