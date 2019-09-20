Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde inşaatı süren Türkevi binasını inceledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde inşaatı süren Türkevi binasını inceledi.


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları dolayısı ile ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşaatı süren Türkevi binasında incelemelerde bulundu. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz
ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]