Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda, özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede bize verdikleri güçlü destek için hem Afganistan hem de Pakistan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde, İstanbul'da 24 Nisan'da başlaması öngörülen fakat ramazan sonrasına ertelenen Afganistan konferansıyla ilgili üçlü düzeyde görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, terörizmle mücadele, düzensiz göç, ulaşım yollarının güçlendirilmesi ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konularının da ele alındığı belirtti.

Çavuşoğlu, "Terörle mücadele konusunda, özellikle FETÖ ile mücadelede bize verdikleri güçlü destek için hem Afganistan hem de Pakistan'a çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, ulaşım ve enerji hatlarını güçlendirerek, İpek Yolu'nu tekrar canlandırdıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, görüşmelerde, düzensiz göç konusunu da ele aldıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda da birlikte adımlar atacağız. Pakistan'la iş birliğimiz somut sonuçlar vermeye başladı. Afganistan'la da benzer bir çalışmayı yapıyoruz. Her iki kardeş ülkeye bu alandaki iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye'ye düzensiz göçmen olarak gelen Afgan ve Pakistanlı kardeşlerimiz sağ salim şekilde ülkelerine geri döndürülmesi için bu iş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz."

Bugünkü üçlü dışişleri bakanları toplantısının ardından ilerleyen süreçte üçlü liderler düzeyindeki zirveyi de gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu süreçleri canlandıracaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "İki kardeş ülkeyle her alanda iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Bugünkü toplantımız da bunu teyit eden bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

(Bitti)