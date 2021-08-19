Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na video konferansla katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, çevrim içi düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na Çavuşoğlu'nun yanı sıra ASEAN Dönem Başkanı Brunei'nin Dışişleri İkinci Bakanı Eywan Pehin Yusof ile ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi de katıldı.

ASEAN'ın dünyada yükselen imajını takdir eden Çavuşoğlu, dünya tedarik zincirindeki değişikliklerin ASEAN'ın önemini artırdığını vurguladı.

Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, gelecek dönemde Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ASEAN'la ortak bazı oturumlar düzenlenebileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "ASEAN ile önümüzdeki dönemdeki iş birliği imkanlarımızı ele aldık." ifadesini kullandı.