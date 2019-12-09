Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Türkiye , Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir."

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