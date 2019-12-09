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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Türkiye, Avrupa Konseyini daha güçlü kılmak, bina ettiği ortak değerleri koruyup ileri seviyelere taşımak için katkılarını sürdürecektir."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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