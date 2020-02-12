Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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