Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya giderek İdlib konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.
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