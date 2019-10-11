Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir."

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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