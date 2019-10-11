Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Türkiye, diplomasiyi sonuna kadar kullanmış, müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir."
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