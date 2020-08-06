Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi. Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:11

Kaynak: AA

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