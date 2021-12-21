Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye enerji kaynağı bakımından güvenli bir ülkedir - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Vişegrad Grubu (V4- Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Türkiye) Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında basından gelen soruları cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu 'Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kaçak göç ile mücadele konusunda açıklamalar yaparak sözlerine şöyle devam etti;

'Kaçak göçle mücadelesi konusunda Türkiye'nin tecrübesini anlatmaya çalıştım. Biz bu sorunla karşı karşıya kalan müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Kısa bir süre önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Budapeşte idi. Mevkidaşıyla bu konuda bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu bölgede kaça göçle, aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadele de işbirliği yapmak için biz Türkiye'de Macar polislerini ağırlayacağız, bu bölgede de Türk polisleri olacak. Bu iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geldiği seviyeyi de gösteriyor. Aynı işbirliğini Sırbistan'da yapıyoruz, orada da polislerimiz var ve burada polislerimizin görev yaptığı yerde bir konsolosluk şubesi de açabilir ki oradaki çalışmalara bu anlamda destek olalım.'

TÜRKİYE, POLONYA VE BALTIK ÜLKELERİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE

'Bu işbirliğimizi biz devam ettireceğiz. Diğer taraftan Türkiye ile Polonya ilişkilerini mükemmel olarak nitelendiriyoruz. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel ve diplomatik ilişkilerimizin 600. Yılını 2014 yılında kutladık. Polonya'nın işgalini hiçbir zaman tanımadığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Savunma sanayindeki işbirliği buna dahil. Diğer taraftan NATO içindeki dayanışmamız her geçen gün daha da gelişiyor. Gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye-Polonya- Romanya 3'lü formatında ve Türkiye'nin Polonya'daki üsse F-16'larını Polonya ile Baltık ülkeleriyle dayanışmamızın göstergesi olarak gönderdiğimizi ve konuşlandırdığımızı hatırlatmak isterim.'

TÜRKİYE, AVRUPA'YA GÜVENLİ ENERJİYİ ULAŞTIRIYOR

'Diğer taraftan Kuzey akımı tartışılıyor. Türk Akımı-1 ve Türk Akımı-2, bu projelerle de bu bölgedeki ülkelere doğal gaz ulaştırıyoruz. Ayrıca TANAP ve diğer projelerle Azerbaycan'dan gelen doğal gazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Sadece terörle ve göçle mücadele değil, güvenli enerji kaynağı bakımından da Türkiye önemli ve güvenli bir ülkedir.