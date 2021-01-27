Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

27.01.2021 11:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu ancak şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceresi bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu ancak şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceresi bulunduğunu söyledi.

8. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıklarında çevrim içi düzenlendi.

Konferansın Antalya'da da düzenlenmesine ilişkin söz veren Çavuşoğlu, bu video konferansın, iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğu sürdürme isteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, olağanüstü zamanlardan geçildiğini ve değişimin her zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini dile getirerek, "Ticaret ve ekonomiden, inovasyon ve teknolojiye kadar ikili iş birliğimizde büyük bir potansiyele sahibiz. Değişime uyum sağlamak ve potansiyelimizden yararlanmak için sürekli diyaloğa ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye ile Hollanda halkının lalelerin dışında ortak pek çok yanı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, iki halkın da girişimci, iş odaklı pratik olduğunu vurguladı.

Bunun ticarette ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "İş insanlarımızı daha fazlasını yapmaya teşvik etmek için daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın, Avrupa'nın farklı köşelerindeki iki ülke olarak kıtadaki sorunların ele alınmasına katkıda bulunacak çok şeye sahip olduğunu belirtti.

"Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var"

Geçen yılın Türkiye-AB ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya'daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık zirvesinde Türkiye'ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de AB üyelerinin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu destekler mahiyette olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e düzenlediği ziyaret kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmelerinde bir zaman çizelgesi dahilinde "somut adımlar için bir yol haritası" üzerinde anlaşma sağladıklarını anımsattı.

Türkiye ile AB arasında samimi bir ortaklığın göç, ticaret, enerji, güvenlik, savunma, Suriye, Libya, Balkanlar ve Kafkaslar dahil olmak üzere birçok önemli konuda gerçek değişikliğe yol açabileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, tarafların 2016'daki göç krizi döneminde ortaklıklarının kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB'nin ortak çabaları sayesinde Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan en büyük insani krizi idare edebildik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır." dedi.

Tüm ilişkilerde olduğu gibi iki tarafın da bazı beklentileri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentileri arasında 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla yenilenmesi ve bu çerçevede katılım süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, göç alanında iş birliği, üst düzey diyalog ve terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması gibi konuların bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu bağlamda Yunanistan'la istikşafi görüşmelere başladığını, Fransa'yla ilişkilerde normalleşme süreci yürüttüğünü ve içeride reform sürecine odaklandığını dile getirdi.

Türkiye'nin aynı zamanda daha önce öneride bulunduğu Kıbrıs'a ilişkin "5 +Birleşmiş Milletler" toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı'na da hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, Hollanda'nın da desteğine güvendiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin başlatılması kararının 2004 yılında Hollanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda alındığını hala hatırlıyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda'nın 18 Mart Mutabakatı'nın imzalanmasında da önemli rol oynadığını kaydetti.

Hollanda'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türk halkının, Hollanda toplumuna aktif ve başarılı bireyler olarak entegrasyonunu destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yle gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, onların Türklerin Avrupa'da entegrasyonun başarılı örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "8. Wittenburg Konferansı"nın iki ülke arasındaki ortaklığı geliştireceğini vurgulayarak, özellikle İnovasyon Çalışma Grubunu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu, diğer çalışma gruplarına da başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler         
12:03
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor         
11:43
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı         
11:16
İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti         
11:12
Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler         
11:09
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu         
10:05
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 12:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Türkiye-Hollanda Konferansı'nın 8. Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei