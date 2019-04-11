Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda 7. Konferansında
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında düzenlenen Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:20 Kaynak: AA
, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında düzenlenen Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.
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