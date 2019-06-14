Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan bir konu değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye- İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan bir konu değil"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel
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