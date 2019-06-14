Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan bir konu değil"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye- İsrail
ilişkilerinin normalleşmesi) Şu anda bu gündemde olan bir konu değil"
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