Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi

27.04.2022 19:19

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi

BOGOTA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun dördüncü durağı Kolombiya'nın başkenti Bogota'da temaslarına devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez ile Kolombiya Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Narino bir araya gelerek heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kolombiya Devlet Başkanı, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika'da ikinci en büyük ticaret ortağı"

Görüşme sonrası Marquez ile ortak değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Marquez tarafından kabul edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kolombiya ve Türkiye arasında memnun edici ve düzenli bir ilişki olduğunu aktardı. Bugüne kadar Ramirez ile 3 defa görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Ramirez ile bugün yaptıkları görüşmenin ise çok verimli geçtiğini belirterek, Türkiye-Kolombiya arasında çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı.

Kolombiya'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya'nın Türkiye'nin Latin Amerika açılımında kilit öneme sahip olduğunu ifade ederek, Kolombiya'nın Latin Amerika'da Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yakın gelecekte Kolombiya ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kolombiya ile tarım, enerji, ticaret, yatırım, güvenlik gibi alanlarda işbirliğini arttırmak istediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın Bogota Temsilciliğini açtı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Marquez ile görüşmesinin ardından Türkiye Maarif Vakfı Bogota Temsilciliğinin resmi açılışına katılarak, kurdele kesti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya'da - İmza töreni

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
19:02 Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "Adaylık sinyali" denilen sözleri hakkında ilk yorum geldi
18:29 Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası!
18:10 Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas dönemi sona erdi!
18:02 Trabzonspor taraftarından sürpriz şampiyonluk talebi geldi!
18:00 Kümesin önünde saldırıya uğrayan tavuğun yaptıklarına kimse inanamadı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 20:05:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Marquez ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement