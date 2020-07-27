Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın 4 yıl gibi kısa bir sürede 43 ülkede 333 okul ve eğitim merkezi ile 40 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini, bunun kolay erişilebilecek bir başarı olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın 4 yıl gibi kısa bir sürede 43 ülkede 333 okul ve eğitim merkezi ile 40 bine yakın öğrenciye eğitim verdiğini, bunun kolay erişilebilecek bir başarı olmadığını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na online katılan Bakan Çavuşoğlu, vakfın kuruluşundan bu yana geçen 4 yılda büyük başarılara imza attığını söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Maarif Vakfı 4 yıl gibi kısa bir sürede 43 ülkede 333 okul ve eğitim merkezi ile 40 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Bu, kolay erişilebilecek bir başarı değildir. FETÖ okullarının kapatılması aşamasında kaliteli eğitime ihtiyaç duyan ülkelere alternatif sunmak amacıyla kurulan Maarif Vakfı, bugün çok daha farklı bir vizyonla tüm dünyada bu faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Maarif Vakfı bugüne kadar 19 ülkede FETÖ okullarını devraldı. 38 ülkede de bu FETÖ okullarının ve FETÖ yapılanmasını kendi ülkeleri için de tehdit olduğunu görün ülkeler tarafından kapatıldı. Birçok ülkede çok kıymetli arkadaşlarımız, koordinatörlerimiz yöneticilerimiz, hocalarımız zor koşullarda özveri ile çalışıyor. Bunu görüyoruz. Özellikle Afrika'daki başarılarınız ile biz gurur duyuyoruz."

Maarif Vakfı'nın faaliyet gösterdiği ülkelerde daha başarılı olabilmesi için, şu ana kadar faaliyet göstermediği ülkelerde ise faaliyetlerine başlaması için gerekli desteği gösterdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "En son Togo'daki okulun devrini bizzat Cumhurbaşkanı talimat vardı. Mevkidaşım Robert Dussey basın toplantısında oradaki okulun Maarif Vakfı'na devredileceğini teyit etti. " diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo'dan sonra gittikleri Nijer'de de Maarif Vakfı'nın çalışmalarını, verdiği hizmeti ve eğitim kalitesini görüştüklerini, Ekvator Ginesi'ne de gittiklerini anlatarak, "Ekvator Ginesi'nde özellikle vakfımızın okulu başarılarıyla öne çıktı." dedi.

Avrupa'da eğitim merkezleri ve dersane açarak sektöre şu anda Maarif Vakfı girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunu inşallah genişleteceğiz ve okulları da dönüştüreceğiz. Özellikle Avrupa Birliğin'de Romanya ve Macaristan'da okul açmamız önemli. Yine Batı Balkanlardaki okullarımızda gerçekten başarıları ile örnek olmaya başladı. Özellikle bu 2 ülkedeki okullarımızın başarıları ile marka değerimizi de artıralım." diye konuştu.

"Maarif Vakfı göz bebeğimiz"

FETÖ'nün bugün hala bazı ülkelerde eğitim kurumları ile halen faal durumda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "FETÖ'nün sözde eğitim kurumları Türkiye aleyhine karalama kampanyalarının da merkezi, ya da algı oyunlarının merkezi haline gelmiştir" dedi.

Bu mücadeleyi sürdürürken en önemli kriterin Maarif markası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Maarif markasının yayıldıkça yolların da açıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "FETÖ aleyhinde en güçlü olduğu ABD'de bile ilerleme sağlandı. Örneğin örgütün yeni açacağı Alabama'daki okulun lisansı iptal edildi. FBI'ın FETÖ ile ilgili tüme yakın eyalette başlattığı soruşturma ya da soruşturmalar devam ediyor. Yani FETÖ okullarının paravan yapıları gün yüzüne çıkmaya başladı. FETÖ okullarında cinsel istismar dahil, gerçekten bunların kirli yüzleri Romanya'da, ABD'de ortaya çıktı biliyorsunuz. Maarif Vakfı bu anlamda bizim yeni doğmuş bebeğimiz, göz bebeğimiz. Temsilciliklerimiz, tüm dünyadaki temsilciliklerimiz sizlerin hizmetindedir. Bütün arkadaşlarım bu konuda talimatlıdır." şeklinde konuştu.

Maarif Vakfı'nın yöneticilerinin, hocalarının ve öğretmenlerinin, büyükelçilikler ve başkonsolosluklarla çok yakın ilişki içinde olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ülke direktörleri ve okul müdürlerinin Maarif markasının yurt dışındaki görünen yüzü olduğunu, bu nedenle kendilerine büyük bir temsil görevi düştüğünü söyledi.

"FETÖ bertaraf edildikten sonra da hizmetler sürecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bu salgın sürecinde sizlerin yaptığı çalışmalar büyük takdir topladı. Bunu o ülkelerin yöneticilerinden duymak da mutluluk verici. Uzaktan eğitimle hizmetler aksamadan yürütüldü. Çocukların ve velilerin mutlu olduğunu o ülkelerdeki arkadaşlarımız, muhataplarımız, mevkidaşlarımız bizlere söylüyor. Okulların, çalışanların ve mezunların kalitesi markası özellikle bizim değerimizi güçlendirir. Dolayısıyla özellikle 333 eğitim kurumumuz var. Sayıyı da artıralım ama artıracağımız kalite, eğitimdeki kalite ise bizim marka değerimizi yükseltecektir. Bu konuda çok şükür hiçbir şikayet almadık. Eğitim kalitesinden de aileler ve o ülkedeki yöneticiler memnun. Tabii bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Diğer ülkeler için de elbette örnek olacaktır. Bize yeni kapıları da açacaktır."

Maarif Vakfı'nın bu tür çalışmalarına da Dışişleri Bakanlığı olarak memnuniyetle destek vereceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye Maarif Vakfı FETÖ ile mücadele ederken kuruldu ama geçici bir kurum değil. Ulvi ve kalıcı bir misyonu sizler üstlendiniz. FETÖ bertaraf edildikten sonra da hizmetler sürecek. Hem geliştireceğiz, hem de sayıyı çoğaltacağız. Zaten 2023 itibarıyla dünyadaki ülkelerin yarısında okul hedefine ulaşılması konusunda sizin koyduğunuz bu hedefe biz bağlıyız." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı 9. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'na... - Son Dakika
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