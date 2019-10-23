Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların...

52 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların siyasi başarı olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı
Dolar/TL, 5,7850 seviyesinden işlem görüyor Maltepe ve Avcılar Belediyesi de Hamidiye Su'yla anlaştı Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 11:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya'yla Suriye konusunda vardığı mutabakatların...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]