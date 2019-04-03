Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya Arasında Bir Tercihe Zorlanamayacağını ve...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya Arasında Bir Tercihe Zorlanamayacağını ve...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya Arasında Bir Tercihe Zorlanamayacağını ve..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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