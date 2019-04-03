Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya Arasında Bir Tercihe Zorlanamayacağını ve...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Batı ile Rusya arasında bir tercihe zorlanamayacağını ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmeyeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:38 Kaynak: AA
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