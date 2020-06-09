Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:35 Kaynak: AA
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