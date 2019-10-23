Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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