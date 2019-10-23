Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin çabalarının, teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör devletinin önüne geçtiğini söyledi.
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