Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı"

18.05.2022 21:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı"

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı." dedi.

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, 'Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, 'Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik... Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmalı' - Son Dakika


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