Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var"
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var"
Öztrak TÜRMOB'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak dışlandığını itiraf etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı