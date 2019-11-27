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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, S 400, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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