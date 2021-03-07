Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

07.03.2021 14:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'in katılımlarıyla düzenlenen Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu.

Semerkant Başkonsolosluğunun Türkiye'nin ata yurdu olan Özbekistan'la daimi kardeşliğin yeni bir simgesi olacağını belirten Çavuşoğlu, başkonsolosluğun açılışını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından birlikte duyurulduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk." dedi.

Semerkant'ta da ilk başkonsolosluk açma kararını Türkiye'nin aldığını ancak kardeş Kazakistan'ın kısa bir süre önce Semerkant'ta başkonsolosluk açtığını belirten Çavuşoğlu, "Tabii ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Semerkant'ın tarihi İpek Yolu'nun merkezi ve kavimlerin buluşma yeri olduğuna dikkati çekerek, kentin, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önderliğinde dönüşüm merkezlerinden birisi olmaya başladığını kaydetti.

Semerkant'ın marka şehri olması için Vali Erkincan Turdimov'un da çalışmalarını da yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Özbekistan'ın aynı zamanda bilim adamları ve İslam alimlerinin de yurdu olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Özbekistan'ın tarihi, kültürel ve dini miraslarını görme imkanı olduğunu söyledi.

Yarın başkent Taşkent'te mevkidaşı Kamilov'la görüşme gerçekleştireceğini, ilişkilerin daha ileri götürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını ve İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlığını yapacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini bilgisini paylaştı.

Kısa bir süre içinde açılış törenini hazırlayan Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'e teşekkür eden Çavuşoğlu, aynı zamanda, yakın zaman önce ülkeye Büyükelçi olarak Olgan Bekar'ın atanmasının Türkiye'nin Özbekistan'la ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "İnşallah Semerkant Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımıza ve tüm Özbek kardeşlerimize hizmet edecektir." diyerek, Özbekistan'da "Hatun Kızlar Günü" olarak bilinen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptı - Son Dakika


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